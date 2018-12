Dagana : Drapeau Khadim Faye entre Cœur de Lion et Boul Laal ce 29 décembre

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Décembre 2018 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|

Seck et Oudy organisent le drapeau M.Khadim Rassoul Faye avec comme combat spécial vedette celui qui, va opposer le lutteur Cœur de Lion (Doug Khédj) à son challenger Boul Laal (Sanène Village), le samedi 29 décembre 2018 à partir de 16 heures au stade municipal de Dagana.



Ces jeunes daganois ont pris le taureau par les cornes afin de vulgariser la lutte dans le département de Dagana.



Rendez-vous est donc pris dans la ville de Feu Maraka Djit, ce samedi 29 décembre 2018 à partir de 16 heures au stade municipal de Dagana.

