Dagana: Le Ministre Oumar Sarr a reçu dans sa commune le candidat Amadou Ba au milieu d’une immense foule enthousiaste Le Ministre Oumar Sarr a reçu dans sa commune le candidat Amadou Ba au milieu d’une foule nombreuse et enthousiaste. Le candidat était passé préalablement à Ross Bethio où il avait été reçu par le Maire Fally Seck et à Richard Toll par le Maire et Président de l’assemblée nationale, Dr Amadou Mame Diop. Dans la commune sucrière, le Président de l’Assemblee a rendu un vibrant et émouvant message à son mentor, le Président Macky

Partout au Waalo, malgré une chaleur torride et le ramadan, le candidat Amadou Ba a été royalement reçu. Dès leur entrée dans les communes du département de Dagana avec un point culminant dans la commune éponyme , les populations ont exprimé leur soutien total et irrévocable à la candidature du Président Amadou Ba.



Après Dagana, avant d’entrer dans le Fouta, le candidat Amadou Ba a fait une escale a Gaé et Bokhol où il a été reçu dans l’effervescence. Les responsables ont partout assuré de la victoire du candidat de BBY dans le département.

Le candidat Amadou Ba a exprimé sa gratitude envers tous les responsables ayant participé à la campagne électorale.



Ainsi, il s’est engagé à poursuivre les importants projets initiés par le chef de l’État Macky Sall pour améliorer l’attractivité de Dagana et de son département, ainsi que pour professionnaliser l’agriculture, la pêche et l’élevage. Il a souligné que Dagana a toujours été et demeure une terre d’hommes intègres.



En continuant sa campagne, le candidat laisse derrière lui un électorat confiant et dévoué, anticipant une victoire retentissante le soir du 24 mars 2024 dans le département.









