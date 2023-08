Dahra Djolof: Une femme divorcée déférée pour avoir enterré son nouveau-né Encore un événement tragique a secoué le village de Dahra Djolof, situé dans le département de Lingère. Une femme divorcée a été arrêtée et déférée à la gendarmerie locale pour avoir accouché et enterré son bébé de sexe masculin dans une bergerie. Cette sombre affaire a suscité l'indignation et la consternation au sein de la communauté, révélant des détails troublants sur les circonstances qui ont conduit à cet acte.

La femme, déjà mère de trois enfants, avait divorcé et s'était établie à Dakar. Selon notre source, c'est là-bas qu'elle a contracté une grossesse avant de décider de rentrer à Dahra Djolof, son village natal. "Craignant la stigmatisation et le jugement de sa propre famille, elle a caché sa grossesse à son entourage. Elle a réussi à dissimuler sa situation jusqu'à son retour au village, où elle a donné naissance au nouveau-né, la semaine dernière", révèle notre source.



"Au lieu de chercher de l'aide ou de solliciter un accompagnement médical, la femme a fait un choix tragique. Elle a enveloppé son bébé dans un pagne et l'a enterré dans une bergerie située à proximité du domicile familial", ajoute-t-elle.



Cette décision a conduit à la découverte macabre par les autorités locales, qui ont rapidement arrêté la femme et initié une enquête approfondie. Elle aurait été déférée par la gendarmerie locale, selon notre interlocuteur qui precise que la femme serait entre les mains de la justice. Elle est accusée d'infanticide, un crime passible de sanctions sévères.



La femme serait présentée au procureur, ce mercredi, où elle devra répondre de ses actes.



Birame Khary Ndaw





