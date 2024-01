Dahra: Le détachement des sapeurs-pompiers de Dahra-Djolof installé Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Janvier 2024 à 18:24 | | 0 commentaire(s)|

La Brigade Nationale des Sapeurs-Sompiers a un nouveau répondant au quartier Ngome dans la commune de Dahra. Un tel détachement a un statut de centre secondaire d’incendie et de secours. La mairie leur avait affecté une aire de 9 ha, ce qui avait permis le démarrage des travaux arrivés à leur terme. La cérémonie d’inauguration […] La Brigade Nationale des Sapeurs-Sompiers a un nouveau répondant au quartier Ngome dans la commune de Dahra. Un tel détachement a un statut de centre secondaire d’incendie et de secours. La mairie leur avait affecté une aire de 9 ha, ce qui avait permis le démarrage des travaux arrivés à leur terme.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le Maire Samba Ndiobène KÂ par ailleurs ministre de l’élevage et des productions animales. L’édile de la métropole économique du Djolof avait à ses côtés le Commandant Amadou FALL du groupement d’incendie et de secours de la zone Nord, le lieutenant Ousseynou NDIAYE, chef de la compagnie des sapeurs-pompiers de Louga, les autorités administratives et locales du Département de Linguère.

«Je suis heureux de réceptionner le premier lot d’équipements des sapeurs-pompiers; par la même occasion profiter pour installer la première équipe qui est mise à la disposition de la commune de Dahra», a laissé entendre le Maire de Dahra qui en a profité pour rendre grâce à Dieu et remercier Son Excellence le Président Macky SALL pour l’interêt et l’attitude permanente vis-à-vis des populations du Djolof.

Il se réjouit de la promptitude de son collègue de l’Intérieur Me Sidiki KABA qui, une fois informé de la densité de la population et de l’insécurité (accidents recurrents, les nombreux cas d’incendie et de feux de brousse), n’a pas tardé à donner promptement suite favorable à l’installation à Dahra-Djolof ledit détachement évalué à 700 millions de nos Francs. <<Les 400 sont déjà disponibles dit-il, et le reste sera complété sous peu>>.

En attendant, et pour parer à toute éventualité et à tous ces accidents récurrents, le ministre de l’Intérieur a mis à la disposition de la communauté une équipe de 30 éléments et des engins de dernière générations. «Nous esperons avec cela que très prochainement, Dahra pourra être à l’abri de beaucoup de difficultés. Par le passé, en matière de secours, Dahra dépendait de services extérieurs qui lui venaient au secours souvent trop tardivement. Ceux de Linguère sont distants de près de quarante kilomètres.

Le maire a souhaité la bienvenue aux vaillants soldats dans la commune tout en exhortant la population à collaborer franchement avec eux, une manière de leur faciliter la tâche.

Masse NDIAYE, Linguère



Source : Source : https://lesoleil.sn/dahra-le-detachement-des-sapeu...

Accueil Envoyer à un ami Partager