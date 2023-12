Dahra: Le siège de la mission de contrôle de la CSE attaqué, un véhicule emporté Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Décembre 2023 à 17:57 | | 0 commentaire(s)|

Les faits se sont déroulés, ce mercredi, vers le coup de 2h30mn du matin au siège de la mission de contrôle de la CSE (Compagnie Sahélienne d’Entreprise) à Dahra. Une dizaine de personnes, non encore identifiées, armées jusqu’aux dents dont une arme de chasse, à pied, ont fait irruption nuitamment au siège de la mission […] Les faits se sont déroulés, ce mercredi, vers le coup de 2h30mn du matin au siège de la mission de contrôle de la CSE (Compagnie Sahélienne d’Entreprise) à Dahra. Une dizaine de personnes, non encore identifiées, armées jusqu’aux dents dont une arme de chasse, à pied, ont fait irruption nuitamment au siège de la mission de contrôle de la CSE à Dahra, sis au quartier Angle l’islam sur la route de Mbeuleukhe.

Sur place, ils ont tiré une balle, avant de ligoter le vigile et fracasser une porte d’un bureau pour y prendre une clé de voiture. Ce qui leur a permis d’emporter un véhicule de type Mitsubishi L200 de couleur blanche, AA-971-PV.

Une enquête est ouverte par la brigade de gendarmerie de Dahra est ouverte pour mettre de la lumière sur cette affaire de vol de véhicule.

Masse NDIAYE



