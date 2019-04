Dakaa de Médina Gounas : Un incendie ravage deux tentes Un incendie s'est déclaré samedi au Dakka de Medina Gounass, vers 18 heures. Selon le lieutenant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, Ousmane Lô qui s’est exprimé sur la RFM, le feu a ravagé deux tentes, mais aucune perte en vie humaine n’est à déplorer.

Si les causes du feu ne sont pas encore connues, le soldat du feu a informé qu’une bombonne de gaz a été trouvée sur les lieux. Toujours selon Ousmane Lô, si le feu a été maîtrisé assez vite, c’est parce qu’un dispositif sécuritaire a été mis en place avec notamment 300 éléments des sapeurs-pompiers qui quadrillent les lieux. Par ailleurs, un camion des sapeurs-pompiers était posté à côté de la mosquée de Médina Gounas, à 700 m du lieu où le feu s’est déclaré.

A signaler que c’est le second incendie qui s’est déclaré à Médina Gounas, depuis le démarrage du Dakka de cette année. Des habits, et d’autres matériels ont été emportés par les flammes.

Rappelons qu’en 2017, un incendie avait fait d’énormes dégâts et causé la mort de plusieurs personnes au Dakka de Médina Gounas, dans la région de Kolda.

Démarrée le 6 avril dernier, cette retraite spirituelle initiée par le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ en 1942, prendra fin le 15 avril prochain.



