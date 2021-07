Dakar : 150.000 doses de “Johnson and Johnson ” réceptionnées Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juillet 2021 à 13:29 | | 0 commentaire(s)|





Source : L’ambassade des Etats-Unis annonce l’arrivée de “151.200 doses de vaccin COVID-19 Johnson and Johnson Janssen” offertes par le gouvernement américain, un don réceptionné mardi par le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, en présence de l’ambassadeur américain. Ce don “fait partie des efforts globaux de l’administration Biden-Harris pour combattre […]Source : https://www.lasnews.info/2021/07/21/dakar-150-000-...

Accueil Envoyer à un ami Partager