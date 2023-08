Dakar : 29 points de collectes d’ordures bientôt livrés Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Août 2023 à 22:35 | | 0 commentaire(s)|

Vingt neuf points de collectes d'ordures, seront livrés, dans des quartiers de Dakar, annonce Ibrahima Diagne, Directeur général du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides (PROMOGED). Sur les 29 sites qui doivent être livrés en fin août, les travaux sont réalisés à plus de 80% a-t-il annoncé. Cette initiative entre dans le cadre d'un chantier de construction de plus de 250 points de regroupements normalisés dans 7 régions d'intervention du projet au Sénégal. Le Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l'Économie des Déchets Solides au Sénégal s'inscrit dans la phase 2 du Programme National de Gestion de Déchets (PNGD), avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence Espagnol pour la Coopération Internationale au Développement (AECID). Cette initiative vise à améliorer le fonctionnement du système de gestion des déchets solides dans les collectivités territoriales à travers la mise en place d'équipements de de collecte et la réalisation d'infrastructures de traitement des déchets solides dans les localités. O.B



Source : https://lesoleil.sn/dakar-29-points-de-collectes-d...

