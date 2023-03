Dakar: Accident spectaculaire d’un véhicule de la Gendarmerie sur l’autoroute

Un très violent accident est survenu dimanche sur la Route nationale à Dakar, à hauteur de l’école Seyda Mariama Niasse. Sur les images des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, on voit un véhicule de la gendarmerie renversée avec plusieurs agents à terre et d’autres qui viennent à leur chevet. Pour le moment, on […]

Un très violent accident est survenu dimanche sur la Route nationale à Dakar, à hauteur de l’école Seyda Mariama Niasse. Sur les images des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, on voit un véhicule de la gendarmerie renversée avec plusieurs agents à terre et d’autres qui viennent à leur chevet.

Pour le moment, on ignore encore les causes de cet accident et le bilan exact. Nous y reviendrons !

Source : https://lesoleil.sn/dakar-accident-spectaculaire-d...