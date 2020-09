Dakar Dem Dikk: Après le départ de Me Moussa Diop, des syndicalistes réclament un audit de sa gestion

Des syndicalistes de la société de transport Dakar Dem Dikk (DDD) réclament un audit de la gestion du Directeur général sortant, Me Moussa Diop. Selon "Le Soleil", pour Masseck Ndiaye, membre du nouveau syndicat des travailleurs de DDD qui s’exprimait sur la Rfm, cet audit est souhaité.



Me Diop a été demis de ses fonctions mercredi 2 septembre en Conseil des ministres. Il a dirigé la société de transport public et, est remplacé par Omar Boun Khatab Sylla qui était jusque-là le directeur des Grands trains du Sénégal.



Après avoir été demis de ses fonctions, Me Diop s’est exprimé via un post Facebook. Il a remercié le Président Macky de lui « avoir fait l’honneur de servir les Sénégalais avec patriotisme, rigueur et loyauté à Dakar Dem Dikk pendant six années, un mois et dix jours ». Il n’a également pas manqué de remercier les « salariés de DDD, pour leur dévouement au travail », soulignant avoir « tenté, ensemble, de moderniser ce patrimoine national autant que faire se peut ».



