Dakar Dem Dikk: Deux nouvelles lignes de transport interurbain, lancées La société générale de transport public, Dakar Dem Dikk a lancé ce lundi, deux nouvelles lignes interurbaines pour desservir la région de Kaffrine et de Kédougou.

« Le premier départ, c’est pour Kaffrine et le deuxième pour accentuer en quelque sorte, augmenter la fréquence pour la région de Kédougou. Nous avons jugé nécessaire d’accentuer cela. C’est pourquoi, tous les jours, désormais, nous aurons Kédougou-Dakar-Kédougou.



Il y aura d’autres départements. Je pense que la vision, elle est claire aujourd’hui que Sénégal Dem Dikk, c’est pour tous les Sénégalais. Tout citoyen, dans n’importe quel endroit où il sera, doit sentir l’existence de Dakar Dem Dikk, l’existence de Sénégal Dem Dikk. C’est sur cela que nous sommes en train de travailler. Donc, c’est étape par étape que nous sommes en train de faire», a déclaré Ousmane Sylla.



Interpellé sur les difficultés que traverse sa société, M. Sylla annonce que le parc automobile va être renforcé d’ici 12 semaines. «Nous avons évaluer aux alentours de trois mois pour avoir toutes les pièces de rechange nécessaires et monter en 12 semaines aux alentours de 120 bus au niveau de Dakar urbain pour encore accentuer davantage la cadence, augmenter le parc automobile pour l’urbain de Dakar».



