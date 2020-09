Dakar Dem Dikk : Le successeur de Me Moussa Diop connu Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

Ce, suite au limogeage de Me Moussa Diop, ce mercredi 2 septembre, en Conseil des ministres, après avoir donné son point de vue sur la question du troisième mandat. Spécialiste du droit des transports, ce leader du «Mouvement des Valeurs», allié de l’Apr à Louga fut, d’ailleurs, directeur général du Petit train bleu (Btp) avant d’être porté à la tête des Grands trains du Sénégal (Gts.Sa). Nous y reviendrons… on tient de sources généralement bien informées que le magistrat Omar Boun Khatab Sylla est déjà choisi par le chef de l’Etat, Macky Sall, pour diriger la société de transport Dakar Dem Dikk.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Dakar-Dem-Dikk-Le-successeu...

