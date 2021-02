Dakar Dem Dikk : Le tribunal «débloque» les comptes

Le président du tribunal de Dakar a ordonné le déblocage des comptes de la société Dakar Dem Dikk, bloqué par l’ancien directeur de la société, Me Moussa Diop. En effet, le président du tribunal de Dakar a rétracté et annulé, l’ordonnance numéro 24/021 du 5 janvier 2020 qui a avait autorisé Me Moussa Diop à […]

Le président du tribunal de Dakar a ordonné le déblocage des comptes de la société Dakar Dem Dikk, bloqué par l’ancien directeur de la société, Me Moussa Diop. En effet, le président du tribunal de Dakar a rétracté et annulé, l’ordonnance numéro 24/021 du 5 janvier 2020 qui a avait autorisé Me Moussa Diop à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes et biens de Dakar Dem Dikk à hauteur de 90 millions F Cfa.

Il est sûr que l’ancien dg de Ddd va faire appel après cette décision, lui qui a déjà attaqué la société nationale sur d’autres fronts.

Source : https://www.lasnews.info/dakar-dem-dikk-le-tribuna...