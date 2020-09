Dakar Dem Dikk: Terminus pour Me Moussa Diop, le rapport financier qui l'accable et le prétexte du... Me Moussa Diop a été démis de ses fonctions de Directeur général de la société Dakar Dem Dikk ce mercredi 02 septembre 2020. Si d'aucuns disent que c'est le discours qu'il a tenu sur le 3e mandat qui l'a mis sous l'éteignoir, d'autres parlent d'un accablant rapport financier.

Direct News affirme que selon des indiscrétions fuitant depuis des mois, il n'était plus en odeur de sainteté avec le Président Macky Sall.



Le journal lui prête le rôle d'avoir "joué au plus malin", en faisant une déclaration compromettante pour être considéré comme une victime du troisième mandat.



DN précise que le Chef de l'Etat avait sur sa table des dossiers compromettants liés à sa gestion de Dakar Dem Dikk et au patrimoine de ladite société. Le journal avait alors posé la question à savoir " quel est le Dg du régime actuel qui se suiciderait, en évoquant l'impossibilité d'un troisième mandat pour le Président Macky Sall et prendre son contre-pied en applaudissant les putschistes maliens ".



