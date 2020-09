Dakar Dem Dikk : le nouveau Dg Omar Bounkhtab Sylla brise le silence Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 20:21 | | 0 commentaire(s)|

Le tout nouveau directeur général de la société Dakar Daem Dikk, Omar Bountakhatab Sylla, a fait sa première sortie après sa nomination, hier, en remplacement de Me Moussa Diop. «J’exprime toute ma gratitude à Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour la confiance renouvelée. Avec dévouement et patriotisme, nous nous mettrons au travail, de concert avec toute la grande famille des transports, pour améliorer le quotidien de l’entreprise Dakar Dem Dikk et le confort des usagers», a-t-il lancé, d’emblée, sur sa page Facebook. Revenant sur ses ambitions à la tête de la structure, il déclare qu’«après avoir recueilli les instructions des plus hautes autorités, notre combat sera pour un service public de meilleure qualité et des conditions de travail améliorées. Je remercie, chaleureusement, la digne et patriotique famille du Chemin de Fer sur laquelle j’aurai l’occasion de revenir». Enfin, il dit assurer au Conseil d’administration et tout le personnel de Dakar Dem Dikk «d’une collaboration entière, pacifiée et constructive pour un Sénégal émergent». SENEWEB



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-29900-dakar-dem-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager