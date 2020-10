Dakar Dem Dikk: pour sauver plus de mille agents sans salaire, l'Etat dégaine près d'un milliard F CFA Les soucis financiers de la société de transport Dakar Dem Dikk se multiplient. Après avoir vu ses comptes bloqués pour des impayés à hauteur de 420 millions FCFA par la société Eiffage Sénégal, chargée de l’exploitation de l’autoroute à péage, l’opérateur national de transport public en subit les contrecoups. Et ce sont les travailleurs qui trinquent.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020 à 07:18 | | 0 commentaire(s)|

Avec le blocage des comptes bancaires de DDD, via une saisie conservatoire des créances, les difficultés financières commencent à impacter directement la gestion quotidienne de la boite, renseigne emedia, qui a récemment changé de Directeur général, avec le magistrat Oumar Boun remplaçant l’avocat Me Moussa Diop, depuis le 2 septembre dernier.



Jusqu’à ce lundi, 12 octobre 2020, plusieurs agents (ils seraient plus d’un millier d’agents concernés !) de Dakar Dem Dikk n’ont pas encore perçu leur salaire malgré les assurances de la Direction générale, qui se justifierait auprès d’eux sur le fait qu’elle n’aurait pas encore reçu le chèque du Trésor public. Conséquence, une des banques comptant le plus d’agents de DDD qui y ont domicilié leurs comptes a refusé de répondre favorablement à la requête de la boite de procéder au paiement, en attendant.





Pourtant, samedi dernier, la Direction financière et commerciale de Dakar Dem Dikk envoyait un message aux agents, en s’excusant auprès des salariés domiciliés à la banque concernée, assurant s’efforcer à débloquer cette situation préjudiciable aux concernés et en promettant de diligenter le règlement définitif en début de cette semaine.



L’Etat a finalement décidé de procéder à un virement de près d’un milliard de francs CFA, pour soulager Dakar Dem Dikk et régler ce problème de salaire de façon ponctuelle, en attendant de voir comment gérer la suite...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos