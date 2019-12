Dakar Dem Dikk sans eau: La Direction dément avoir des factures impayées

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Décembre 2019

La société de transport Dakar Dem Dikk dément l’information selon laquelle la Sénégalaise des eaux (Sde) a coupé son approvisionnement en eau pour factures non payées. Selon Kambatouko Mendy, Chargé de Communication de DDD, ce manque d’eau a été occasionnée par un problème technique au niveau de la SDE dans toute cette zone. « La société de transport Dakar Dem Dikk tient à informer ses agents, le public et plus particulièrement son aimable clientèle que ce désagrément est occasionné par un problème technique au niveau de la SDE dans toute cette zone », écrit DDD dans ce communiqué avant de préciser que « le dépôt de Mermoz n’est pas la seule victime.»

