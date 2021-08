"Dakar Dem Dikk va mal: Elle vit une situation très difficile", alerte le secrétaire général de U3/D

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Août 2021 à 14:25 | | 0 commentaire(s)|

“ Dakar Dem Dikk va mal. Elle vit une situation très difficile marquée par un problème d’ordre structurel, qui nécessite l’intervention du chef de l’État pour l’aider à tenir sa place stratégique en matière de transport ”. L'alerte est du secrétaire général de U3/D.



Alioune Badara Konaté de relever dans "L’As“, "les bus en panne, le manque de pièces de rechange, le non-versement des cotisations sociales (Ipres, Caisse de sécurité sociale et Ipm), le non-paiement des tenues de travail et des avances Tabaski de 2018 à 2021, ainsi que l’état désastreux du dépôt de Thiaroye ”.



Estimant que “ l’achat de carburant relève, désormais, d’un parcours du combattant ”, M. Konaté décrie “ la suspension des lignes Taf Taf et express, la non-indemnisation de Sénégal Dem Dikk qui avait suspendu ses lignes sur instruction de l’État et le non-renouvellement du Collège des délégués du personnel ”.



Après avoir diagnostiqué tous ces maux, les employés de Dakar Dem Dikk “ exigent dans les meilleurs délais, la réparation des bus tombés en panne pour un retour à la normale du trafic et le paiement des compensations financières, pour le règlement du passif de la société ”.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos