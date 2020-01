Dakar: L'Avenue Petersen subit l'étreinte étouffante des commerçants Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 14:46 | | 0 commentaire(s)| Les habitants de Petersen vivent un cauchemar depuis plusieurs années. Sur plus de 500 mètre,s l'avenue est bloquée par des tabliers à tel point que les véhicules n'arrivent plus à y accéder. Pourtant, Petersen est une gare, point de chute de plusieurs voitures de transport en commun.



Elle devrait faire partie des grande avenues de Dakar puisqu'elle va de l'avenue Blaise Diagne aux allées Papa Guèye Fall, Mais Petersen est asphyxié par le commerce qui s'y tient. Endroit stratégique dans le centre-ville, car situé non loin de la Télévision nationale, de la Grande mosquée de Dakar entre-autres, elle accueille une gare routière qui est au cœur de la mobilité des Dakarois.



Cependant, les automobilistes ont perdu l'usage de cette route vitale pour circuler entre Faidherbe et l'avenue Blaise Diagne. Dans le car rapide qui nous y mène, on sait être près de la gare quand la voiture peine à avancer, c'est devenu la règle à ce niveau. Quand on descend du car, ce sont les étals par terre, les brouettes, les charrettes et les mécaniciens qui nous accueillent.



Les maisons qui partagent cet espace avec les magasins, se perdent dans le décor. Les habitants accèdent difficilement à leur demeure, Il faut se faufiler entre les tables pour passer. Quid des espaces de stationnement de leurs voitures ? Introuvables à cause de l'étroitesse qui gagne de plus en plus la rue. Pis, chaque commerçant utilise un haut-parleur qui diffuse en boucle un message audio de réclame pour attirer à lui les clients. Ce qui provoque une pollution sonore indescriptible.



" Nous habitons à Petersen, nous vivons un cauchemar depuis 2 ans ", témoigne cette dame sur un forum Facebook.



Par ailleurs, les boutiques qui payent leur loyer sont à l'agonie, les clients y accèdent difficilement. Les habitants sont consternés par ce cauchemar quotidien. " 24heures sur 24 , les haut-parleurs crépitent, la saleté s'amoncelle et les gens ne savent plus à quel saint se vouer, l'autorité a cédé la place à l'anarchie la plus totale ", regrette cette autre dame, la quarantaine, teint noir, trouvée sur son balcon, observant ce spectacle désolant. " Nous faisons appel au maire de Dakar et au préfet, cette situation est devenue complètement insupportable et devrait rentrer dans le livre Guinness des records de l'indiscipline ", renchérit-elle.







Dans le cas où il y'a urgence médicale aucune ambulance ne s'aventure à passer par là, pareille en cas d'incendie, aucun pompier ne peut accéder à ces 500 mètres de tronçon de route parce que des Commerçants ont simplement décidés de mettre des tables en plein sur la route. Pour preuve, quand un violant incendie consumait le marché de la gare routière en Mars dernier les soldats du feu bien qu’établis près des lieux, n’ont pas pu l'éteindre à temps. Déclaré vers 06 heures du matin, c’est vers les coups de 13 heures qu'ils ont finalement pris le dessus sur les flammes. Ce, En Partie, à cause du difficile accès à l'endroit.

Pourtant, le Maire du plateau, Alioune Ndoye avait engagé un bras de fer avec les commerçant dans le but de mettre fin à cette anarchie en 2015, il avait même déclaré que : « Petersen, c’est une gare routière pas un marché ». Par la suite, les marchands tabliers et commerçants avaient annoncé un suicide collectif du fait de leur déguerpissement par le Maire, l'obligeant ainsi à engager des négociations avec eux, c'est bien après qu'ils sont revenus sur leurs décisions. Actuellement, la situation persiste Malgré les plaintes des riverains.





