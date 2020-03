Dakar: La gendarmerie démentèle un réseau de trafiquants de visas

La Brigade de recherches de Dakar vient de démanteler un vaste réseau de trafic de visas. Selon nos confrères du quotidien l'EnQuête qui rapporte les faits, la gendarmerie a découvert les agissements de ABC Services, une agence de voyage établie à Dakar.



Alertés, par on ne sait quel contact, les gendarmes de la Brigade de recherches, ont débarqué sur les lieux, en centreville. Ils interpellent Bouna A. et Awa D. qui avaient en leur possession de faux documents. Notamment des registres de commerce, Ninea et relevés bancaires ainsi qu'une cinquantaine de cachets. Le plus intrigant, c’est qu’ABC avait, par-devers elle, les cachets de grosses banques : la Banque islamique du Sénégal (BIS), la Banque Internationale de commerce et d’industrie (BICIS), etc.



Après leurs arrestations, ils ont été inculpés pour association de malfaiteurs, pour faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment de capitaux et remis au procureur. Le cerveau du réseau serait un certain Mamadou G. Le DG de l’agence ABC Services et quatre de ses complices sont activement recherchés.

