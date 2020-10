Dakar: La police démantèle plusieurs gangs de malfaiteurs

La police du 4e arrondissement a procédé à des opérations de sécurisation dans les quartiers de Médina, Colobane et Gueule-tapée. A la veille du Grand Magal de touba, le 5 octobre dernier, Dakar a connu une recrudescence de la délinquance, rapporte" Le Témoin".



Plusieurs gangs de scootéristes, de cambrioleurs, de laveurs de voitures et d’agresseurs ont été arrêtés. Ces opérations font suite à plusieurs plaintes portant sur des cambriolages, des agressions, des vols à l’arraché et autres. Arrêtés au cours des opérations, les malfaiteurs ont été déférés au parquet dans la période allant du 2 au 6 octobre dernier.

