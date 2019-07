Dakar : La résidence de l’ambassadeur d’Iran cambriolée La résidence de l’ambassadeur d’Iran au Sénégal, Son excellence Einollah Ghashghavi, a été cambriolée dans la nuit du vendredi 28 juin dernier. Du matériel électronique et des objets de valeur ont été emportés, avant que le cambrioleur ne soit démasqué et arrêté. D’après la vidéo-surveillance, il est passé par le sous-sol de la résidence pour tromper la vigilance des agents préposés à la sécurité, selon Igfm.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019 à 14:07



