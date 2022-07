Dakar : Le ministre Alioune Ndoye a voté et lancé un très fort message aux populations de... Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Juillet 2022 à 13:20 | | 0 commentaire(s)| Le ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Alioune Ndoye, a voté et exhorté les populations à aller voter, d'autant plus que c'est un acte citoyen déterminant pour le socle de notre démocratie. Il a prié vivement pour la victoire de son camp, la coalition BBY.



