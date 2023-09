Dakar: Le préfet interdit la manifestation de F24 et Y’en a marre prévue ce vendredi Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Septembre 2023 à 00:40 | | 0 commentaire(s)|

Le préfet de Dakar a signé l’arrêté portant interdiction du rassemblement des forces vives de F24 et de Y’en À Marre projeté ce vendredi 08 septembre 2023, de 15 heures à 19 heures, à la Place de la Nation.







Selon l’autorité préfectorale, les motifs sont liés à des risques de troubles à l'ordre public à l’entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Entre autres revendications de ces mouvements, la libération des détenus, celle de Ousmane Sonko et d’autres préoccupations démocratiques.





