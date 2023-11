Dakar: Les motocyclettes et cyclomoteurs interdits de circulation Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Novembre 2023 à 09:16 | | 0 commentaire(s)|

Le préfet du Département de Dakar a interdit la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs dans le département de Dakar, le vendredi 17 novembre 2023, de 06h du matin à minuit. Ceci, pour des raisons de sécurité note-il. Le préfet du Département de Dakar a interdit la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs dans le département de Dakar, le vendredi 17 novembre 2023, de 06h du matin à minuit. Ceci, pour des raisons de sécurité note-il.



Source : Source : https://lesoleil.sn/dakar-les-motocyclettes-et-cyc...

Accueil Envoyer à un ami Partager