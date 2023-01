Dakar-Plateau: Un cadre d’échanges mis en place pour la prise en charge des préoccupations de la localité Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2023 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

Des cadres de Dakar-Plateau, disposant de positions d’influences, ont lancé vendredi une plateforme pour, disent-ils, changer de paradigme comportemental afin de servir la population de la localité dans sa diversité à travers un concept ‘’Dem lathie walu plateau Diokh ko domi plateau » (réclamer la part de Plateau pour les populations de Plateau, en Wolof). L’un […] Des cadres de Dakar-Plateau, disposant de positions d’influences, ont lancé vendredi une plateforme pour, disent-ils, changer de paradigme comportemental afin de servir la population de la localité dans sa diversité à travers un concept ‘’Dem lathie walu plateau Diokh ko domi plateau » (réclamer la part de Plateau pour les populations de Plateau, en Wolof). L’un des initiateurs, le député Moussa Diakhaté, a déclaré qu’il s’agit d’«un cadre d’échanges et d’actions pour faciliter la prise en charge des préoccupations des populations de notre chère commune par rapport aux multitudes opportunités qu’offre notre Etat et ses partenaires ». Cette plateforme est mise sur pied suite à des séries de séances d’écoute sur les cibles jeunes, femmes et entrepreneurs de la commune pour une bonne compréhension des attentes liées à toutes les opportunités et les chances saisissables sur ce territoire, a notamment fait savoir le responsable de Bokk-Gis-Gis. D’ailleurs, pour réussir ce pari, « nous avons décidé, quoique politiques, en phase avec le régime en place, d’ouvrir à toutes les forces vives de la commune qui le désirent. Nous invitons tous les habitants de Plateau de tous bords à y adhérer. Et allons taper à toutes les portes : institutions, ministères, directions, agences, sociétés publiques communes comme privées, nous irons même s’il le faut jusque chez notre illustre voisin de choix, son excellence, monsieur le président Macky Sall réclamer avec intelligence et courtoisie, la part de Dakar plateau (‘’walu wa plateau’’) », a-t-il ajouté. A en croire toujours M. Diakhaté, ces cadres vont rendre publique, dans les prochains jours, une série d’activités préconisées pour réussir ce challenge d’un nouveau «Teaupla», dans un Dakar prospère pour un Sénégal émergent ».



Source : https://lesoleil.sn/dakar-plateau-un-cadre-dechang...

