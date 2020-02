Dakar Sacré-Cœur : Le responsable du recrutement placé sous mandat de dépôt pour abus sexuels

C'est "Libération" qui ébruite la nouvelle dans sa livraison du jour. Le responsable de la Cellule de performance de l'Académie de football Dakar Sacré-Cœur a été arrêté samedi dernier. Il est accusé d'abus sexuels sur sept joueurs mineurs. Les victimes ont livré des témoignages explosifs aux enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs, qui ont neutralisé le mis en cause. O. B. Sylvain aurait agi, pendant au moins un an, avant d'être démasqué.



Les victimes, qui avaient honte, souffraient en silence. Jusqu'à ce que l'une d'elles décide de narrer sa mésaventure. C'est le président de Dakar Sacré-Cœur qui a pris ses responsabilités en alertant la police, après avoir reçu l'affreux témoignage d'un jeune qui n'en pouvait plus des assauts du présumé pédophile. O. B. Sylvain ciblerait les joueurs âgés de 13 à 15 ans, pour assouvir ses désirs. Déféré au parquet, il a été placé sous mandat de dépôt ce 10 février.







