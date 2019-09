Dakar : Une émission d'obligations lancée pour lever 50 milliards de FCfa

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2019 à 13:11 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a décidé de lever 50 milliards de francs CFA sur le marché financier régional à travers une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor, informe l'Agence UMOA-Titres.



"La présente émission d'Obligations du Trésor dans tous les pays membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat du Sénégal", explique l'agence dans un communiqué.



La présente émission comprend trois titres avec respectivement une maturité initiale de 3 ans, 5 ans et 7 ans.



En juin dernier, Dakar avait signé son retour sur le marché financier régional par la levée de 55 milliards de francs CFA, à l'issue d'une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor respectivement à trois, cinq et sept ans pour un montant de 50 milliards.



Le montant global des soumissions enregistrées lors de cette émission organisée à la demande de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor du Sénégal, s'était élevé à 129 milliards 004 millions 210 mille francs CFA. Le taux de couverture était de 258,01%.



APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos