Dakar a vécu l'"enfer" ce vendredi avec un mort et des routes impraticables, sur fond d'eaux usées Rédigé par leral.net le Samedi 6 Août 2022 à 08:22 | | 0 commentaire(s)| L’autoroute Seydina Limamou Laye est coupée par le bassin de la zone de captage qui a cédé. La cause : les fortes pluies (126 mm) qui se sont abattues sur la capitale. De l'autre côté de Dakar, la Corniche Ouest a fait une victime qui voulait récupérer les papiers de son véhicule, sous le regard impassible des passants et riverains. D'où le déclenchement du Plan Orsec du président Macky Sall.



