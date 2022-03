Dakar et Téhéran veulent redynamiser les échanges culturels Monsieur Abdoulaye Diop, ministre de la culture et de la communication a reçu le lundi 28 mars 2022, Monsieur Saeed Khatibzadeh vice-ministre, Porte-parole et chef du centre de diplomatie publique du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran.



Le ministre et son hôte ont évoqué ensemble les voies et moyens d’une redynamisation de la coopération culturelle entre Dakar et Téhéran. Les deux parties ont convenu de réactualiser le cadre de coopération et de finaliser le programme exécutif de travail pour les trois prochaines années.



Le vice-ministre a invité son collègue sénégalais à Téhéran et souhaite l’organisation d’une semaine culturelle sénégalaise dans son pays à l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Sénégal et l’Iran. Saeed Khatibzadeh a salué le pragmatisme du ministre et magnifié la position de leader du Sénégal en Afrique de l’ouest.



Le ministre Abdoulaye Diop a exprimé la disponibilité et l’ouverture de son pays pour booster les échanges culturels avec la République islamique d’Iran. Il s’est réjoui de la volonté affichée par son homologue de donner un nouveau souffle à la coopération culturelle et artistique entre Dakar et Téhéran



