Dakar: la série «Sakho et Mangane» de Canal+ devant le tribunal La série Sakho et Mangane sur Canal+ Afrique, a atterri à la maison de Justice de Dakar. Le tribunal du Commerce examine ce lundi 15 avril un référé en vue d'interdire la diffusion des épisodes. En effet, un producteur indépendant a accusé la chaîne d’avoir plagié un de ses scénarios pour créer la trame de la série.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

Le 25 mars, date de la première diffusion de Sakho et Mangane, le rappeur Mass Seck a, d’après lui, a découvert de « fortes ressemblances », entre la série et le scénario de « Division X Dakar », le nom du projet qu’il avait envoyé à Canal+ en 2013.



Il note des similitudes entre ses personnages et ceux du programme : « Si on prend Aziz, pour moi, Division X, qui est l’équivalent à Mangane et surtout ancien militaire, ils sont tous deux des play-boys, donc ils aiment les femmes, ils sont tous deux fanas d’armes. Et quand vous regardez le casting, ils se ressemblent ».



Une rencontre avec la chaîne, un accord de principe, l’envoi d’un pilote : Mass Seck affirme que son projet était déjà bien abouti. Mais en 2015, plus de nouvelles : « Ils ont tout fait pour que, moi, je ne sois pas au courant. Peut-être, ils pensaient que je ne réagirais pas ».



Le Sénégalais Augustin Diomaye Ngom est un des cinq co-scénaristes de Sakho et Mangane. Pour lui, les accusations de plagiat sont infondées. Contactée, Canal+ n’a pas souhaité faire de commentaires avant la décision du tribunal du Commerce, livre la Rfi.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos