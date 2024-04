Dakarnave sous tension: Les sous-traitants se dressent contre la vente de leur lieu de travail

Exprimant leurs inquiétudes quant à cette décision, les travailleurs soulignent les conséquences graves que cela aurait sur leurs moyens de subsistance et ceux de leurs familles. Réunis en collectif, représentant plus de 500 chefs de famille et assurant 70% de la charge de travail, ils se disent prêts à recourir à tous les moyens disponibles pour protéger leur source de revenu.



Pape Aly Faye, président du COSNAV (Collectif des Sous-traitants de Dakarnave), a déclaré que même si une suspension temporaire de leur préavis de grève est envisagée, cela vise à attirer l'attention du nouveau gouvernement sur leur situation préoccupante.