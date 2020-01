Damco Sénégal fait condamner Auchan

Statuant publiquement contradictoirement sur opposition en matière commerciale en premier et dernier ressort, le président Alioune Ndiaye a annulé tout d'abord, le décompte de 1 281 575 FCFA établi par la société Damco Sénégal.



Ensuite, il a condamné la société Auchan Retail Sénégal au paiement de la somme de 231 827 FCFA à la société Damco Senegal à titre de décompte d’intérêts de droit.



Assisté par Me Houda, Auchan a été également condamné aux dépens. Pour sa part, Damco Sénégal avait commis Mes Ndiaye et Mbodji.