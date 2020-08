Dame Mbodji sur le Bac 2020: "Les élèves sont sacrifiés, ils vont aller faire un examen alors qu’ils n’ont pas maîtrisé"

Les épreuves de philosophie auront lieu demain. Du côté des syndicats d'enseignants, l’on fustige la façon dont le Bac de cette année est organisé.



D’après Dame Mbodji, les conditions ne sont pas réunies, le quantum horaire est loin d'être atteint, ce qui fait que, dit-il, le Bac 2020 sera un Bac au rabais.



« Tout a été fait dans la précipitation. Les bachotages que nous avons constatés depuis le 25 juin, date de reprise des enseignements ne pouvaient que produire des résultats comme nous avons aujourd'hui. Au niveau de tous les centres, les élèves ne sont pas prêts, malgré le fait qu’ils ont allégé le programme puisque le temps d’apprentissage était trop petit. On a même pas atteint le tiers du quantum horaire.



Les écoles publiques et les écoles privées n'ayant pas les moyens ne sont pas prêtes. Les enfants sont aujourd'hui sacrifiés, ils vont aller faire un examen alors qu’ils n’ont pas maîtrisé les contenus. Donc, ce que le gouvernement du Sénégal a décidé de faire, c'est de faire du saupoudrage, d'organiser un examen au rabais, d'organiser un examen où les élèves ne sont pas suffisamment préparés par les enseignants et donc de proclamer des résultats qui ne reflètent absolument rien sur le plan scientifique », a-t-il soutenu sur IRadio.



