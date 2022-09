Dans la ferveur de le Célébration du Magal : Bamba partout à Praia La communauté mouride établie au Cap-Vert est de plain-pied dans les préparatifs du grand Magal de Touba. Ce mardi, une grande masse de fidèles musulmans, mais aussi de Capverdiens et de citoyens d’autres nationalités, entonnant des prières et brandissant des pancartes à l’effigie de Cheikh Ahmadou Bamba, ont organisé une marche dans les rues de Praia. Cette marche religieuse est en prélude de la célébration du Magal, prévu le 15 septembre. Le tout pour saluer la mémoire et les enseignements de Bamba.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Septembre 2022 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

Evènement planétaire, le grand Magal de Touba est célébré au Cap-Vert depuis plus de 20 ans par la communauté musulmane. Depuis cinq ans, il y a une innovation de taille avec l’introduction d’une marche religieuse. Elle est devenue désormais l’attraction du programme qui précède la date de la plus grande fête populaire islamique, organisée dans la capitale capverdienne.



Chaque année, le nombre de participants ne cesse d’augmenter dans le pays pour fêter l’évènement, attirant des milliers de pèlerins, selon le responsable et organisateur de l’événement à Praia, Mandiaye Mbaye.



«Lorsque nous avons organisé le festival Magal pour la première fois dans la ville de Praia, cela a été un peu difficile. Nous n’avions pas beaucoup de monde parce que les gens ne connaissaient pas cette fête. Mais maintenant, les gens le savent déjà, donc lorsque nous organisons notre fête, nous invitons beaucoup de gens à y participer, des Capverdiens et des citoyens d’autres nationalités», a-t-il réaffirmé lors de la marche.



Heureux comme un môme avec la grande mobilisation de personnes présentes à la marche, ce leader musulman a également fait connaître les autres motifs de satisfaction en cette période sacrée.



«Cette année, a souligné Mandiaye Mbaye, le Magal aura une saveur particulière.» Car il se tiendra dans la mosquée récemment construite dans le village d’Achadinha, où vit une forte communauté sénégalaise.



«Nous avions l’habitude d’organiser notre fête du Magal au Centre sportif d’Achadinha, mais l’espace est devenu trop petit pour accueillir autant de personnes. Nous avons réussi à acheter un terrain où nous avons construit notre mosquée. Elle abrite une grande salle où nous pouvons désormais organiser nos activités, dans un lieu qui nous appartient, notamment nos prières», a-t-il déclaré.



Et ce n’est pas tout. Selon Mandiaye Mbaye, le nouvel espace aura aussi un cadre d’hébergement pour les voyageurs.

«Ce sera un lieu d’accueil non seulement pour les communautés musulmanes africaines, mais aussi pour les chrétiens et d’autres personnes qui arrivent à Praia en provenance d’autres pays et qui, au départ, n’ont pas d’endroit pour loger. Ils y restent pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’ils trouvent une maison où vivre», a-t-il ajouté, convaincu que la «fraternité» et la «solidarité» doivent toujours prévaloir au sein de la communauté.



A cet égard, outre les prières, plusieurs actions de solidarité seront menées dans la capitale capverdienne, dans le cadre du programme de la fête du grand Magal de Touba, qui se déroule depuis le 29 août et durera jusqu’au 18 septembre à Praia. Le 15 septembre, jour officiel de l’évènement, l’organisation promet une belle fête, du matin jusqu’en fin d’après-midi, avec un déjeuner convivial au cours duquel la viande de bœuf sera servie à tous.



Le Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook