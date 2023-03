Dans la zone rouge avec 106 cas sur les 153 au Sénégal : Touba engage la riposte contre la rougeole Sur les 153 dénombrés au niveau national, les 106 ont été recensés à Touba. D’où l’urgence de mettre en place un plan de riposte afin de contenir la pathologie. Cette riposte d’urgence débute le 13 mars et va s’étaler sur dix jours.

Touba est dans la zone rouge. Sur les 153 cas de rougeole dénombrés au niveau national, les 106 ont été recensés au niveau de Touba. La révélation a été faite par le médecin-chef du district sanitaire.



Docteur Ndeye Maguette Diop, qui prenait part à la rencontre du Comité local de développement (Cld) consacré à la restitution d’une réunion de planification sur la maladie, a assuré qu’une «riposte efficace est envisagée».



Yacine Fall Lo, superviseu¬se des soins de santé pri¬maires d’ajouter : «Si le dis¬trict ne réagissait pas, on va s’acheminait vers une épidémie majeure. Nous avons été déclaré en situation d’urgence. Nous avons constaté au niveau du Programme élargi de vaccination de routine, que de plus en plus, la population est réticente à la vaccination. Parmi les cas que nous avons enre¬gistrés, 80%, voire plus, ne sont pas vaccinés».



Cette riposte va débuter ce 13 mars et va s’étaler sur dix jours. Elle va cibler les enfants âgés de 6 à 59 mois et même ceux dont l’âge varie jusqu’à 14 ans. Pour rappel, la rougeole est une maladie virale grave. Le virus rougeoleux se transmet habituellement par contact direct ou par l’air, infectant les voies respiratoires puis se propageant à tout l’organisme.

