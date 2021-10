Dans le secret d’une réunion, Mme Wardini victime de son appartenance à l’AFP ?

Les langues commencent à se délier à propos de la mise à l’écart de Mme Soham Wardini par la coalition Yewwi Askanwi de Khalifa Sall, Ousmane Sonko et consorts. « Le Témoin » est en mesure de vous révéler qu’au cours des discussions en haut lieu, concernant le cas de Mme Wardini, un responsable de Taxawu Sénégal a évoqué son appartenance à l’Afp de Moustapha Niasse. Comme quoi, Barthélémy Dias, un digne fils politique de Khalifa Sall, serait légitimement mieux placé pour défendre les couleurs de Taxaw -Ndakarou à la mairie de Dakar-Ville. Confrontée à cette thèse, Mme Soham Wardini dit qu’elle ne croit pas que son appartenance à l’Afp connue de tout le monde, soit un obstacle. « Car je me suis épanouie au sein de la coalition Taxawu Dakarou, qui m’a accueillie et adoptée naturellement, en me confiant différentes hautes responsabilités.



Et en soutenant ma candidature comme Maire de la Ville de Dakar contre des ténors de la scène politique. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi cette question, seulement aujourd’hui. J’espère que ce n’est pas un prétexte politicien pour empêcher une candidature naturellement bénie », s’est désolée Mme Soham Wardini auprès de ses parents, amis et camarades de Taxawu Ndakarou, venus aux nouvelles.



Bien que les carottes semblent être cuites, Mme Wardini croit toujours en ses chances de candidate à la Ville de Dakar, où elle achève le mandat d’un maire qui avait été embastillé avant d’être révoqué. « Pour le moment, je n’ai reçu aucune notification ou décision officielle de la coalition Taxawu Dakarou à propos de ma candidature. Je reste disciplinée en tant que membre responsable », a rassuré Mme Wardini à l'endroit de ses proches. Qui vivra verra !













Le Témoin