Daouda Faye, l’exception de la fratrie Marième Faye Sall (photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 03:26 | | 0 commentaire(s)| Daouda Faye, ce nom ne vous dit peut-être rien. Il est l’un des frères de la Première dame, Marième Faye Sall. Très réservé et loin du monde politique, il vit une vie aux antipodes des autres membres de la fratrie.





En effet, contrairement aux autres frères de la Première dame, qui ont eux choisi le paysage de la politique, Daouda préfère se munir de sa grosse moto BMW pour aller à la découverte d’autres localités du pays, et souvent les zones les plus isolées. Tantôt en agriculteur tantôt en éleveur, il vit de la nature !



































Accueil Envoyer à un ami Partager