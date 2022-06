Daouda Mine : « Le gouverneur de Dakar ne peut pas interdire le rassemblement de Yewwi Askan Wi »

Le gouverneur de Dakar a-t-il les prérogatives d’interdire le rassemblement de la coalition de Yewwi Askan Wi, en se basant sur un communiqué du CNRA? La question mérite d’être posée, interpellé par nos confrères de la Rfm sur cette affaire, le journaliste et par ailleurs juriste de formation, Daouda Mine argue que le gouverneur de Dakar Al Hassan Sall ne peut pas interdire la manifestation de YAW prévue le 17 juin prochain.





Selon le journaliste, la loi du CNRA datant de 1996, s’adresse uniquement aux médias en période préélectorale, sur une interdiction de propagande politique. « Si le gouverneur le fait, il fait tout simplement d’amalgame parce que la loi sur le CNRA qui date de 1996, ne vise que la presse audiovisuelle , la presse d’une manière générale en période électorale et cette loi qui interdit à la presse d'amplifier la propagande en période de précampagne électorale, ça veut dire que cette loi s’impose tout simplement aux journalistes, de ne pas faire écho d’un certain nombre de propagande électorale« , dit-il.





Dans le document, Al Hassan Sall citant le communiqué du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra), a tenu à rappeler les dispositions du Code électoral encadrant la couverture médiatique de ces joutes électorales dans ses différentes phases, particulièrement celle de la précampagne qui s’étend du 10 juin au 09 Juillet 2022. Mais cette note ne semble pas être partagée pas Daouda Mine, de son point de vue, la liberté de manifestation est garantie par la constitution.



« Ca n’a absolument rien à voir avec la liberté donnée à tout citoyen, d’organier une manifestation . La manifestation pacifique est une liberté publique qui est garantie par la constitution, dès lors, elle ne doit pas être violée. Une décision ne peut être apportée que pour protéger l’ordre public » a recadré le journaliste de IGM.



Durant cette période, conformément à l’article L61 du Code électoral, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics et privés, selon le code électoral.







Dans son communiqué parcouru par SeneNews, le Gouverneur invite ainsi l’ensemble des acteurs du processus électoral, à veiller au respect de cette disposition sur toute l’étendue du territoire régional. Autrement dit aucun rassemblement ne sera autorisé pendant cette durée y compris le prochain rassemblement de la Coalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal.





Mercredi dernier, l’inter-coalition a tenu une grande mobilisation de protestation à la Place de la Nation. Et envisage de reproduire la même manifestation, vendredi prochain, avec ou sans autorisation de l’autorité préfectorale.





senenews.com

Source : https://www.exclusif.net/Daouda-MINE-Le-gouverneur...