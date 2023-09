Daouda Seck, Directeur adjoint de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté: « En démocratie, la capacité d’argumenter pour convaincre est primordiale »

« L’idée de création de l’Académie Libérale de Formation Politique est née d’un besoin de satisfaire une demande de la classe politique sénégalaise, notamment les jeunes, de mieux se former, afin de répondre qualitativement aux exigences d’animation de la vie politique, de socialisation, de programmation et de gouvernance politique », a expliqué Daouda Seck.



Cette mise à niveau a comme toile de fond d’élever le niveau des débats dans l’espace politique. Ces jeunes sont alors une couche cible pour atteindre cet objectif. « Il est évident que la revendication d’une participation politique efficiente et plus équitable des jeunes a comme terrain l’arène politique. Or, à ce niveau, il n’est point besoin de rappeler qu’en démocratie, la capacité à argumenter, à négocier, à convaincre et à s’affirmer est primordiale.



Toutes les choses qui requièrent des aptitudes qui ne peuvent être acquises que par une formation de qualité », a indiqué Daouda Seck. Il a également fait savoir que l’Académie Libérale, la FNF compte ainsi contribuer au renforcement des partis politiques, afin que leurs jeunes manient avec de meilleurs outils, les situations relatives à la gouvernance démocratique et à l’animation politique.



Au passage, il a rappelé que la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté a une tradition d’exigence et d’excellence, et en l’espèce pour décerner le certificat de l’Académie Libérale. « Vous avez été 586 jeunes leaders politiques et acteurs de la société civile à candidater pour faire partie de cette promotion. Vous êtes 35 auditeurs à avoir le privilège de suivre le cycle et vous vous êtes acquittés de toutes les obligations qui y sont attachées, ce qui renforce votre mérite et démontre endurance et votre courage », a souligné Daouda Seck.