Darfour: 45 morts dans de nouveaux heurts tribaux

Au moins 45 personnes ont été tuées depuis mardi dans de nouveaux affrontements tribaux au Darfour, région de l'ouest du Soudan régulièrement endeuillée par des violences, ont indiqué jeudi les autorités de sécurité locales. Les combats ont débuté mardi entre la tribu africaine des Fallata et une tribu arabe dans des villages près de Nyala, la capitale du Darfour-Sud, ont rapporté des témoins à l'AFP.



"Les combats entre les tribus Fallata et Rizeigat ont fait 15 morts mardi et 30 mercredi", a indiqué un communiqué du Comité de sécurité du Darfour-Sud, un organe gouvernemental local, précisant que des femmes et des enfants faisaient partie des victimes. Plus tôt, des chefs des deux tribus ont affirmé séparément à l'AFP que les combats s'étaient poursuivis jeudi. Le responsable de la tribu Fallata avait évoqué une trentaine de morts jusque-là. (VOA)

Source : https://www.impact.sn/Darfour-45-morts-dans-de-nou...