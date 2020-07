Darknet : un pédocriminel a été arrêté Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juillet 2020 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

Il donnait l'apparence d'une personne ordinaire "Depuis sa garde à vue, puis devant le juge d’instruction, il a souhaité collaborer avec la justice et présenter ses excuses pour ce qu’il avait fait […], ce n’est pas quelqu’un qui est dans un...





Source : Un homme de 40 ans, considéré comme l'un des dix pédocriminels les plus recherchés au monde, a été interpellé en Gironde, et "a souhaité collaborer avec la justice", a assuré son avocat à l’AFP en disant que son client est "pris dans un engrenage", et dans une "arrestation quasi salvatrice".Source : https://www.podcastjournal.net/Darknet-un-pedocrim...

Accueil Envoyer à un ami Partager