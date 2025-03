Darou Moukhty : Le Président Bassirou Diomaye Faye à la rencontre de Serigne Abdou Mbacké, le marabout proche d’Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Mars 2025 à 00:35 | | 0 commentaire(s)| Samedi dernier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye s’est rendu dans la ville religieuse de Darou Moukhty, pour y rencontrer Serigne Abdou Mbacké, une figure spirituelle influente et soutien de longue date d’Ousmane Sonko.



Après avoir visité Touba, où il a présenté ses condoléances à Serigne Cheikh Saliou Mbacké, suite au décès de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, le Chef de l’État a poursuivi son périple, en se rendant à Darou Moukhty.



Serigne Abdou Mbacké s’est distingué par son engagement indéfectible aux côtés d’Ousmane Sonko et du parti Pastef, même durant les périodes les plus difficiles. Une fidélité qui lui a valu d’être marginalisé par l’ancien régime.



En signe de reconnaissance et de respect, le Président Bassirou Diomaye Faye a tenu à lui rendre visite, afin de lui témoigner sa considération et de solliciter ses prières pour un Sénégal apaisé et prospère.



Le marabout a chaleureusement accueilli cette démarche et a formulé des prières en faveur du Président, de son Premier ministre Ousmane Sonko et de tout le peuple sénégalais.

