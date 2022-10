Darou Mousty / Décès de Serigne Abdourahmane Mbacké: Me Abdoulaye Wade et le Pds présentent leurs condoléances Suite au rappel à Dieu de feu Serigne Abdou Rahmane Mbacké de Darou Mousty, le frère Secrétaire Général National Me Abdoulaye Wade et le candidat du parti Karim Wade ont dépêché une très forte délégation pour présenter leurs condoléances au khalife et à la famille éplorée.

a délégation, dirigée par le président du groupe parlementaire honorable député Mamadou Lamine Thiam, s'est rendue chez le Khalife Général Serigne Bassirou Anta Niang Mbacké puis chez le porte parole Serigne Abdou khoudoss Mbacké et en fin chez Serigne Modou Kara Abdou khoudoss. Après la présentation de la délégation, Lamine Thiam a transmis les condoléances de Me Wade ainsi que celles de Karim Wade et il a prié pour le repos éternel de son âme. Il a profité de l’occasion pour solliciter des prières pour le Président Wade et pour le retour de Karim Wade au Sénégal.



Le khalife a rappelé les liens forts qui existent entre le Président Abdoulaye Wade et la famille de borom Darou. Il a indiqué à la délégation que le président Abdoulaye Wade a contribué à la construction de la grande Mosquée de Darou. Le porte-parole a remercié et salué cette initiative de très haute qualité. Le Khalife de la Famille du feu Abdou Rahmane, Serigne Modou Kara khoudoss Mbacké a affirmé que Darou Moushty est un lieu de prières et lui-même a demandé à un des responsables du PDS de Darou juste un mois avant les élections législatives des nouvelles de Karim Wade et ce dernier lui a fait savoir que Karim Wade se trouve toujours exilé au Qatar. Il a assuré à la délégation que Karim Wade sera au Sénégal et que s'il plaît à Dieu, il aura ce qu'il souhaite pour le pays.



Des prières ont été formulées à l'endroit du président Abdoulaye Wade, de Karim Maïssa Wade ainsi qu'aux membres de la délégation.



