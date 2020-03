Darou Mousty/ Pandémie du Coronavirus : Le Model s’implique dans la lutte contre la maladie

Le Mouvement pour la démocratie et la liberté(Model), s’est impliqué dans la lutte contre la maladie du Coronavirus. Les partisans d’Ibrahima Sall de la ville de Darou Mousty, dans le département de Kébémer, ont remis au comité local de la localité un important don en produits détergents, antiseptiques et en matériel de lavoir pour main. Ce don, très apprécié par les bénéficiaires, a été remis au sous –préfet par Cheikh Niang, lequel a représenté son chef de parti.



Ce dernier, en marge de la cérémonie de remise, a laissé entendre : « Nous lançons un appel pressant au peuple sénégalais pour un respect scrupuleux et à suivi correct de ces mesures préventives. Nous en profitons également pour saluer la promptitude de cette mobilisation sans faille de toutes les forces vives de la nation autour du chef de l’état. Du citoyen simple au ministre, en passant par les guides religieux, une dynamique a été enclenchée pour soutenir moralement et financièrement le Gouvernement.



Les décisions prises par nos illustres Khalifs généraux pour accompagner les mesures du Chef de l'état sont dignes d'éloges ». Le représentant du président du Model, a également demandé aux militants de son parti de mieux s’engager dans la lutte contre cette pandémie.