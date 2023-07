Dauphinat de Macky Sall : Marwane Ben Yahmed place Amadou Bâ en tête Alors que Macky Sall fait perdurer le suspense autour de son dauphin à la Présidentielle de 2024, le Directeur de publication du magazine "Jeune Afrique" a livré les préférences du patron de Benno Bokk Yakaar. Dans l'émission hebdomadaire "Grand jury" de la Rfm, Marwane Ben Yahmed donne Amadou Bâ et Mahammed Boun Abdallah Dionne, favoris. "L'As"

Sur qui, du quatuor Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, Mahammed Boun Abdallah Dionne et Aly Ngouille Ndiaye, va tomber le choix du chef de Benno Bokk Yaakaar ? La question pèse beaucoup sur l'actualité sénégalaise, dans ce contexte préélectoral de la Présidentielle de 2024.



Invité de l'émission "Grand jury" de la Radio futurs médias (Rfm), Marwane Ben Yahmed croit savoir que le choix de Macky Sall ne sortira pas de ces quatre personnes. D'autant qu'à son avis, Macky Sall recherche un candidat qui sera issu de son parti, l'Alliance pour la République. Partant de ce principe, le Directeur de publication de "Jeune Afrique" a mis en tête l'actuel Premier ministre. Car, d'après le journaliste, le mieux placé dans ce qui est présenté comme étant la short-list de Macky Sall, c'est Amadou Bâ. L'actuel Premier ministre, dit-il, a une expérience aux Finances et aux Affaires étrangères et dispose aussi d'un réseau assez étoffé.



Amadou Bâ, poursuit-il, est relativement assez connu au Sénégal, mais aussi en dehors des frontières du pays, à l'international. " Malgré ces avantages, un choix sur Amadou Bâ pourrait provoquer des dissensions, notamment au sein du parti présidentiel. Au sein du parti, les puristes lui reprochent d'être arrivé plus tard, de ne pas s'être battu avant les élections de 2012 et pendant la traversée du désert de Macky Sall face à Abdoulaye Wade. Ceci pourrait être un frein ", pointe le Directeur de publication de "JA".



À défaut, le fils de Béchir Ben Yahmed n'exclut pas Boun Abdallah Dionne. A propos de celui qui détient à lui seul, le record de longévité sous le régime de Macky Sall, Marwane Ben Yahmed pense que dans la tête du chef de l'Etat, il ne peut pas ne pas penser à Boun Abdallah Dionne. Le natif de Gossas, dirat-il, a accompagné Macky Sall pendant très longtemps. " Il a été son chef de cabinet, son Premier ministre, celui qui est resté en poste plus de cinq ans, qui a été son secrétaire général à la Présidence, etc. ", fait-il remarquer. Mais, en définitive, le journaliste estime, malgré tout, qu'on peut toujours avoir une surprise.

