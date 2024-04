David Coppola : « Je n’avais jamais entraîné un athlète comme Tapha Tine, il va éteindre Balla Gaye le jour J » Entraîneur de Tapha Tine et directeur du centre Éric Favre Gym 225 d’Abidjan, David Coppola est revenu sur le niveau de la préparation du géant du Baol qui se frottera à Balla Gaye le 21 juillet. Le préparateur physique s’est même dit sûr de la victoire de son poulain devant l’ex roi des arènes.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Avril 2024 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

« On bosse dans la discrétion car pour des tisons tactico-technique et tactico-stratégique on ne veut pas publier ce qu’on fait en terme de préparation physique et mental pour Tapha Tine. C’est un guerrier il ne parle pas et il rempli sa mission en raison de dix à douze heures d’entraînement par jour.



Pendant le ramadan il se reposait la journée et s’entraînait la nuit. Après la coupure du jeûne, il s’entraînait à 19 heures, 22 heures, 01 heures du matin et 4 heures et demi du matin. On faisait des entraînements plus longs que d’habitude mais à partir de la semaine prochaine on va repartir sur deux (2) heures d’entraînement réparties sur six séances.



Le combat face à Balla Gaye ?



Modou Lô, Eumeu Sène et Balla Gaye parlent beaucoup dans le dos de Tapha Tine mais ça veut dire qu’ils sont derrière lui et ça m’arrange.



Je n’avais jamais entraîné un athlète tel que Tapha Tine, c’est un guerrier. Il pousse des pneus de 650kg, soulève des pneus de 450 kg, boxe avec des professionnels et s’entraîne avec des judokas. Il fait aussi de la natation, de l’apnée, de la course de fond ect…



Le jour J vous verrez il va éteindre Balla Gaye mais aussi tous les adversaires qui se présenteront devant lui » a t’il déclaré sur Éric Favre TV.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook