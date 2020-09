David Linx revient avec le clip de Prophet Birds Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Septembre 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

On ne présente plus le Bruxellois David Linx, jongleur vocal à la diction parfaite et doté d’un sens inné du rythme qui fait de sa voix un instrument à part entière et qui, tel un félin, retombe toujours sur ses pattes à l’issu de scats élastiques qui ont fait son identité. Quelque part entre Al Jarreau pour sa technique et Kurt Elling pour son élégance délicate...





Source : David Linx dévoile Prophet Birds, merveille jazzy, extraite de l'album Skin in the Game (Cristal Records), qui sort le 18/09/2020.Source : https://www.podcastjournal.net/David-Linx-revient-...

