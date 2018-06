David Ospina : « l’humilité et l’union ont fait la différence »

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Juin 2018

« L’humilité et l’union ont fait la différence. A chaque match, on essaye de chercher le résultat. Aujourd’hui, on a fait un très bon match pour avoir cette qualification. Ce n’était pas évident, surtout après le premier match. Mais on est resté calme, tranquille. On a trouvé les bonnes sensations sur les deux derniers matchs. Dans cette coupe du monde, c’est compliqué pour toutes les équipes. On a vu l’Allemagne et tout ça. Donc, il faut se préparer ».









Les Echos

