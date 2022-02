David Pujadas en colère contre Eric Zemmour : il dénonce sur Twitter... Rédigé par leral.net le Lundi 21 Février 2022 à 15:12 | | 0 commentaire(s)| Figure du JT de 20h de France 2, David Pujadas est un des visages les plus connus de la télévision française. Son image a récemment été détournée par l'équipe de campagne du candidat d'extrême droite Eric Zemmour. Surpris et indigné, le journaliste de LCI n'a pas manqué de réagir.

Journaliste star du PAF, David Pujadas est une figure incontournable du journal télévisé de 20h qu'il a présenté pendant 16 ans. Son intégrité professionnelle et son éthique, le présentateur compte bien les garder intactes. Il a ainsi fait part de son indignation contre l'équipe d'un des candidats à l'élection présidentielle qui a détourné son image, Eric Zemmour. Son staff a en effet utilisé des images du professionnel de la télévision pour une vidéo qui imagine la victoire du leader de Reconquête au second tour.



A travers son compte Twitter, David Pujadas a dénoncé l'utilisation de son visage et de sa voix pour simuler l'annonce de résultats hypothétiques de l'élection présidentielle 2022. "Merci @zemmourtv de ne pas utiliser mon image pour vos montages de politique fiction. Merci donc de retirer cette vidéo qui me met en scène #zemmour @Samuel_Lafont."

